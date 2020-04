Wie haben sich Robo-Advisors in der Coronakrise behauptet?

Wie stabil Robo-Advisors sind, zeigt sich erst in der Krise, hieß es immer. Wie haben sie sich also zuletzt geschlagen? Quirion (► Zum Testbericht) gewährt Einblicke.

Das Volumen von Robo-Advisors stieg in den vergangenen Jahren kräftig an. Kritiker mahnten jedoch, man könne die Tragfähigkeit erst nach einer Krise beurteilen. Die ist nun aufgrund von Corona längst da. Einer der ersten deutschen Anbieter war Quirion. Die Berliner haben ihre aktuellen Zahlen dargelegt, die auch für andere Robo-Advisors so oder so ähnlich zutreffend sein dürften.

In den ersten vier Monaten des Jahres 2020 war die Anzahl der Aufstockungen stets höher als die der Entnahmen. Lediglich in den heißen Marktphasen im März war an wenigen Tagen die Anzahl der Entnahmen fast so hoch wie die der Aufstockungen. Allerdings war Mitte März das Volumen der Depotentnahmen zeitweise höher als das der Aufstockungen. Seit Ende März überwiegen allerdings die Depotaufstockungen volumenmäßig deutlich. Die Quirion-Kunden haben also besonnen reagiert. „Die allermeisten Kunden haben das Chance-Risiko-Profil beibehalten. Der überwiegende Rest hat sogar auf eine offensivere Allokation umstellen lassen“, sagt Quirion-Geschäftsführer Martin Daut. „Auch das Interesse an Sparplänen ist kontinuierlich gestiegen. Die durchschnittliche Rate beträgt 350 Euro, hat sich aber nicht geändert.“

Gutes Zeugnis für Robo-Advisors