Zinswende: Deutschlands größte Direktbank ING streicht Strafzins

Sparer freuen sich. Die ING * schafft quasi den Strafzins ab. Als größte Direktbank hat dies Signalwirkung und befeuert die Hoffnungen auf eine Zinswende.

Immer wieder hießen die Meldungen so: Bank xy führt einen Strafzins ein. Banker nannten diesen übrigens gerne auch Verwahrentgelt. Doch nun scheint der Trend wieder Richtung Normalität zu gehen. Denn nach Jahren rückläufiger und zuletzt negativer Sparzinsen läutet die ING Deutschland die Trendwende ein: Zum 1. Juli 2022 erhöht die Bank die Freibeträge für Guthaben auf Giro- und Extra-Konten (Tagesgeld) von derzeit 50.000 auf 500.000 Euro pro Konto. Durch das Heraufsetzen der Freibeträge gibt die ING Deutschland die positive Zinsentwicklung an den Kapitalmärkten und die zuversichtliche Markterwartung frühzeitig an ihre Kundinnen und Kunden weiter.