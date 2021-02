Die neuen Rohstoff-ETFs

Mit dem UBS (Irl) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (WKN: A2QG32) erhalten Anleger Zugang zu einer Rohstoffstrategie, die gleichzeitig eine Short- und Long-Position in den Futures verschiedener Rohstoffindizes eingeht. Sowohl die Long- als auch die Short-Position enthalten Future-Kontrakte auf dieselben Rohstoffe, jedoch unterscheiden sich diese hinsichtlich der Laufzeiten. Ziel ist die Maximierung der Rollrendite.

Es werden jeweils nur die Energierohstoffe Öl und Gas sowie die Industriemetalle Aluminium, Zink, Nickel und Kupfer berücksichtigt. Exkludiert werden Futures auf Edelmetalle, Agrarrohstoffe und Nutztiere.

Die laufenden Kosten des thesaurierenden Rohstoff-ETFs betragen 0,34 Prozent. Als Referenzindex dient der UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged Index.

Tipp: Rohstoff-Investments können als Teil einer breit gestreuten Geldanlagestrategie für weitere Diversifikation sorgen. Lassen Sie sich am besten von unseren Musterportfolios inspirieren. Hier finden Sie zahlreiche Vorschläge, wie Sie Ihr Depot ganz konkret auf sinnvolle Weise aufbauen können.

Weitere Anteilsklasse

In der zweiten Anteilsklasse auf denselben Referenzindex, UBS (IRL) Fund Solutions plc – CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc (WKN: A2QG31), werden die Währungsrisiken gegenüber dem Euro minimiert. Auch diese Anteilsklasse zieht eine Gesamtkostenquote (TER) in Höhe von 0,34 Prozent nach sich. Erträge werden ebenfalls automatisch neuangelegt. Der Referenzindex ist der UBS Bloomberg CM-BCOM Outperformance Strategy Ex-Precious Metals, Agriculture, Livestock 2.5x Leveraged EUR Monthly Hedged Index.