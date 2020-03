Abwarten im sicheren Hafen mit einem Bund-Future-ETF

Das Coronavirus geht um die Welt. Staatsanleihen versprechen in schwierigen Phasen relative Stabilität. Jetzt in einen Bund-Future-ETF investieren?

Der digitale Vermögensverwalter Moneyfarm (► Zum Testbericht) passt seine Portfolios während der Corona-Krise zum zweiten Mal an. Die vergangenen Wochen hätten Anleger die größten Kursverluste an einem Tag, die volatilste Handelswoche seit 1929 und die größte Unsicherheit gemessen am VIX-Index gebracht. Dem habe aber auch der beste Börsentag des S&P 500 seit 2008 gegenübergestanden, so Thomas Völker, Geschäftsführer von Moneyfarm (► Zum Testbericht) Deutschland. Als Folge der Krise hat das Team rund um Moneyfarm reagiert: „Wir haben daher insbesondere die Aktienquote und den Anteil der High-Yield-Anleihen reduziert“, erläutert er. „In den USA erwarten wir einen zunehmend heftigen Ausbruch des Virus, da in den zurückliegenden Wochen keine größeren Maßnahmen ergriffen wurden und sich das Virus aktuell schnell ausbreitet“, erläutert Völker.

Geringe Volatilität und Liquidität sind Trumpf