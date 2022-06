Ageing Population-ETF: Eine alternde Gesellschaft bietet auch Chancen

Zahlreiche Probleme voraus!

Die Alterung der Gesellschaft bringt zahlreiche Herausforderungen und Probleme mit sich. Unter anderem einen absehbaren Fachkräftemangel. Sie verändert auch die Anforderungen an die Infrastruktur. Ist die bestehende auf die Bedürfnisse einer älteren Bevölkerung ausgelegt? Gibt es die entsprechenden Gesundheitseinrichtungen, um ältere Menschen zu versorgen?

„Infrastrukturinvestitionen werden zunehmend benötigt, um demografische und bevölkerungsbedingte Trends zu bewältigen und das Problem des Klimawandels in den Griff zu bekommen“, sagt Alistair Perkins, Head of Infrastructure Debt & Project Finance, bei NN Investment Partners. Angesichts des demografischen Wandels in Europa infolge von Überalterung, Verstädterung, Digitalisierung sowie anderen Faktoren müssen die Infrastrukturanlagen aus Sicht des Fondsmanagers zunehmend flexibel, effizient und belastbar sein.

Corona-Pandemie führt zu demografischem Wandel

Auch die Corona-Pandemie hat zu einem demografischen Wandel geführt. Sie hat die Arbeitsweise grundlegend verändert, der Arbeitsort ist flexibler geworden. Vor der Pandemie haben lediglich fünf Prozent der US-Amerikaner im Home-Office gearbeitet, berichtete der Economist. Während der Pandemie stieg dieser Anteil auf bis zu 60 Prozent. „Natürlich werden die Arbeitnehmer wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren, aber hybrides Arbeiten ist jetzt Realität“, heißt es bei NN Investment Partners.