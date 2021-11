Amerikanischer Finanzmarkt: So profitierst du vom IPOs-Boom

US-Financials mit bestehender Rendite

Es könnte sich für Anlegerinnen und Anleger aus diesen Gründen anbieten, in den amerikanischen Finanzmarkt zu investieren. Statt sich Einzeltitel herauszusuchen – ein ETF reduziert dank seiner breiten Aufstellung Selektionsrisiken – könnte der SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (WKN: A14QB1) einen näheren Blick wert sein. Der Fonds bietet Zugang zu 65 großen Unternehmen aus dem Finanzsektor in den USA, die im S&P 500 Index vertreten sind. 2021 steht hier ein Gewinn von fast 50 Prozent zu Buche. Aktuell sind 566 Mio. Euro in den Fonds investiert. Die Gesamtkostenquote beträgt lediglich 0,15 Prozent.