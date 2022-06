Bitcoin-ETN fürs Depot: Aktuell nur was für Mutige

Was bedeuten die Verwerfungen nun für interessierte Investoren? Heißt das nun generell Finger weg von Kryptos trotz der jüngsten Stabilisierung? Etwas Hoffnung macht Furkan Yildirim von CoinCheck TV. „Die straffere Geldpolitik der US-Notenbank Fed, der Ukraine-Konflikt und die allgemeinen Rezessionssorgen setzten zuletzt alle Märkte weltweit unter Druck, sagt er. „Kryptowährungen weisen aktuell die höchste Korrelation mit den US-Märkten jemals auf, sodass der Abwärtstrend so lange anhalten könnte, bis die traditionellen Märkte einen Boden gefunden haben“.

Grundsätzlich ist zu konstatieren: Kryptos dürften weiterhin extrem volatil bleiben. Das zeigt ihre Historie zur Güte. Sie können also allenfalls eine Beimischung im Portfolio sein. Andererseits besitzen Bitcoin & Co. auch Charakteristika, die einen ihnen inneliegenden Wert veranschaulichen, worauf Krypto-Experte Yildirim hindeutet: So weisen im digitalen Zeitalter Kryptowährungen und vor allem Bitcoin wesentliche Vorteile als Zahlungsmittel und als Geldanlage auf. Bitcoin bietet ähnliche Eigenschaften wie Gold wie die des limitierten Angebots. Mit Kryptowährungen können zudem zu geringsten Kosten große Vermögenswerte in kürzester Zeit weltweit transferiert werden.

Bitcoin-ETN für Risikoliebhaber

Anleger, die das Risiko nicht scheuen und am Kryptomarkt teilhaben wollen, können sich den VanEck Bitcoin ETN (WKN: A28M8D) näher anschauen. Mit dem ETN (Exchange Traded Note) partizipieren Investoren auf einfache Art und Weise an der Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin. Der Bitcoin-ETN bildet den MVIS CryptoCompare Bitcoin VWAP Close Index ab und ist durch Bitcoin besichert.