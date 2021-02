Diese Finanzrisiken können Sie mit einem Gold-ETC abfedern

Aus Sicht von Joe Foster, Stratege beim Fondsanbieter Vaneck, sind die Faktoren, die den Kurs im Jahr 2020 gestützt haben, nach wie vor vorhanden: „Die Rekordzuflüsse in börsengehandelte Goldprodukte zeigen, wie Anleger mithilfe von Gold ihre Portfolios vor einem Währungsverfall, einem systemischen Zusammenbruch oder einer Inflation schützen, die als unbeabsichtigte Folgen der Nullzinspolitik, der massiven Schuldenlast und der Billionen von Dollar an Liquidität, die in die Weltwirtschaft gepumpt werden, auftreten können.“

Gold-ETC als Baustein im Depot

In einem gut diversifizierten Depot dürfen Rohstoffe nicht fehlen, Edelmetalle bieten sich als Absicherung besonders in Krisenzeiten an. Goldenthusiasten sei der WisdomTree Physical Gold-ETC (WKN: A0N62G) nahegelegt. Der Indexfonds bildet die Performance des Gold Kassapreises abzüglich Gebühren nach. Aktuell sind 5,87 Mrd. Euro investiert. Im Jahr 2020 legte der ETC um 13,50 Prozent zu. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,39 Prozent.