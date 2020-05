Dieser Fintech-ETF liegt aktuell voll im Trend

Auch in anderen Bereichen sei der Trend zu digitalen Lösungen intakt. „Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach digitalen Lösungen für Bankgeschäfte wie Überweisungen und Investments. Ebenso kommt Zahlungsdienstleistern der Boom des Onlinehandels zugute: In den letzten Wochen haben nach eigenen Angaben 55 Millionen Amerikaner erstmals im Internet eingekauft“, so Stephan weiter. Der Anlagestratege geht davon aus, dass vor allem die Plattformen, die bereits etablierte Lösungen im Angebot haben, auch in Zukunft profitieren können.

Fintech-ETF bietet ein gestreutes Investment

Um in die Digitalisierung der Finanzwirtschaft zu investieren, sollten sich Anleger den Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF (WKN: A2DHWJ) näher ansehen. Der ETF bündelt Fintechs unter anderem aus den Bereichen Finanzen (53,7%), Software (21,09%), gewerbliche Dienstleistungen (6,25%) und IT-Services (6,2%). Beispiele sind Unternehmen wie Axos, Jack Henry & Associates, GreenSky, WisdomTree oder MarketAxess Holdings. Im synthetisch replizierenden ETF sind aktuell 53 Millionen Euro investiert. 2020 steht ein Verlust von rund vier Prozent zu Buche. Die Gesamtkostenquote beträgt 0,49 Prozent.