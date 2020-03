Ein Comeback der Schwellenländer-ETFs ist möglich

Notenbanken und die Zentralregierung in Peking haben nach Ansicht von Experten gute Arbeit geleistet. Ein Comeback der Schwellenländer-ETFs ist in der zweiten Jahreshälfte möglich.

Jedes Investment in Schwellenländer erscheint vor dem Hintergrund der Corona-Angst äußerst riskant. Dennoch erwarten zahlreiche Experten im schlimmsten Fall eine Normalisierung im letzten Quartal 2020. Optimistischeren Szenarien zufolge könnte es bereits im zweiten Halbjahr wieder deutlich besser laufen. Ähnlich sehen das auch die Experten der Fondsgesellschaft Aberdeen Standard. Irene Goh, Head of Multi Asset Solutions bei Aberdeen, bewertet die Reaktion der offiziellen Stellen positiv: „Der Ausbruch des Coronavirus wird in naher Zukunft zu einer erheblichen Störung der Weltwirtschaft führen. Die politische Reaktion innerhalb Chinas sollte allerdings dazu beitragen, eine Erholung zu unterstützen: Die dortigen Behörden haben die Geldpolitik geringfügig gelockert, und wir erwarten, dass sie die fiskalischen Maßnahmen weiter ausbauen werden. Die Lockerung der Geldpolitik in den USA dürfte auch den Druck auf die Liquiditätsbedingungen in den Schwellenländern im Allgemeinen mildern, was den lokalen staatlichen Schuldenmärkten zugutekommen dürfte“, erklärt Goh.

Expertin: Nicht alle Risiken sind vom Tisch