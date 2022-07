Hintergrundwissen: Wie sind ETFs entstanden?

Die Idee zur Entstehung von ETFs ist bereits auf das Jahr 1900 zurückzuführen. Die ersten ETFs – so wie wir sie heute kennen – kamen schließlich in den 90er Jahren in den USA auf den Markt. Durch sie sollte das Verlustrisiko an der Börse minimiert werden, indem die Geldanlage breit gestreut wird. Dies und die Tatsache, dass ETFs auch von Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung an der Börse gesammelt haben, einfach bespart werden können, machten ETFs auch bald in Europa populär. Seitdem zeigt das jährlich in ETFs investierte Kapital der Anlegerinnen und Anleger deutlich, dass die Indexfonds immer beliebter werden.