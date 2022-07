Sicherheit

ETFs sind Wertpapiere, die über die Börse gehandelt werden. Damit unterliegen sie Kursschwankungen. Im schlimmsten Fall können durch die Kursschwankungen Verluste entstehen. Es gibt bei ETFs also keine Garantie, dass man sein eingezahltes Geld ohne Verluste zurückerhält. Prinzipiell ist dies durchaus ein wichtiger Aspekt, den du beachten solltest bei den Vor‑ und Nachteilen von ETFs.



ETFs bieten jedoch in anderer Hinsicht eine sehr hohe Sicherheit. Denn sie zählen zum sogenannten Sondervermögen der ETF‑Anbieter. Das bedeutet, dass alle ETF‑Anteile getrennt vom Vermögen des Anbieters aufbewahrt werden. Bei einer Insolvenz des Anbieters sind die ETF‑Anteile geschützt. Dein Geld ist somit absolut sicher. Es gibt in dieser Hinsicht keinerlei Risiko für dich. Dies gilt jedoch nicht für sogenannte ETCs oder ETNs. Dies sind Spezialprodukte im ETF‑Bereich. Bitte lies dazu unseren Artikel “Der Unterschied zwischen ETFs und ETCs”.

Flexibilität und Liquidität

Einer der Vorteile von ETFs besteht darin, dass sie keine feste Laufzeit aufweisen. Du kannst somit jederzeit, deine Wertpapiere bzw. ETFs wieder zu Geld machen, indem du den jeweiligen Indexfonds einfach an der Börse verkaufts. ETFs können jederzeit (während der Öffnungszeiten) an der Börse ge‑ und verkauft werden, auch mehrmals am Tag. Du kannst also jederzeit über das Geld in deinen ETFs verfügen. Du kannst auch entscheiden, ob du lieber über einen Sparplan in ETFs investieren möchtest oder über eine einmalige Zahlung.

Die Geldanlage mit Indexfonds ist also so flexibel wie das Leben selbst. Allerdings ist es ratsam, ETFs als eine längerfristige Geldanlage zu betrachten. Denn der Börsenwert deiner ETFs und die Wertentwicklung können schwanken. Die beste Rendite erzielst du mit ETFs, wenn du diese langfristig in deinem Portfolio einsetzt. So kannst du optimal Vermögen aufbauen.

Sparplan, auch für kleines Geld

Millionen von Anlegerinnen und Anleger in Deutschland haben ETFs bereits als Mittel der Wahl entdeckt, Vermögen zu bilden über einen Sparplan. ETF‑Sparpläne lassen sich bei sehr vielen Banken zu sehr günstigen Konditionen einrichten, oftmals komplett ohne Gebühren. Bei einem ETF‑Sparplan ist keine hohe Erstinvestition notwendig. Der Sparplan kann schon mit kleinen Raten ab 1 Euro pro Monat, aber auch mit 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro oder noch höheren Beträgen eingerichtet werden.

Der Vorteil von ETF‑Sparplänen: Du kannst wählen, ob dein ETF-Sparplan monatlich, quartalsweise oder in einem anderen Intervall ausgeführt werden soll. Zudem kannst du auch das Ausführungsdatum wählen. So kannst du die Sparplanausführung perfekt auf deinen Gehaltseingang abstimmen. Damit eignen sich ETFs und ETF‑Sparpläne sowohl für den großen als auch für den kleinen Geldbeutel.

Anzahl ausgeführter ETF‑Sparpläne in Deutschland von 2017‑2021