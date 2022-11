Das folgende Beispiel soll die unterschiedlichen Kosten darstellen. Es wird für 10.000 Euro in einen ETF investiert. Die Gebühren für den Kauf betragen 29,90 Euro. Die ETF‑Anlage steigt jährlich um 5 Prozent im Wert. Am Ende der 5 Jahre wird der ETF‑Bestand in Höhe von 12.155 Euro verkauft. Dabei fallen weitere 35,29 Euro Verkaufsgebühren an. Die Gesamtkosten in diesem Beispiel lagen inklusive der Total Expense Ratio, die dem ETF entnommen wurde, bei 230,96 Euro.

Betrag TER Kosten Kaufgebühren 0,25 % + 4,90 € 29,90 € Jahr 1 10.000 € 0,30 % 30,00 € Jahr 2 10.500 € 0,30 % 31,50 € Jahr 3 11.025 € 0,30 % 33,08 € Jahr 4 11.576 € 0,30 % 34,73 € Jahr 5 12.155 € 0,30 % 36,47 € Verkaufsgebühren 0,25 % + 4,90 € 35,29 € Gesamtkosten 230,96 € Quelle: extraETF Research, Stand: 11/2022.