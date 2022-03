Es schlägt nun endgültig die Stunde der Renewables-ETFs

Die Titel der Produzenten von Erneuerbaren Energien könnten von staatlichen Unterstützung für den regenerativen Ausbau profitieren. Wir stellen einen frisch aufgelegten Renewables-ETF vor.

Die Abhängigkeit von Russland bei vielen Rohstoffen und besonders bei fossiler Energie ist der Bundesregierung in Berlin schon lange ein Dorn im Auge. Durch Russlands Krieg in der Ukraine ist dieses Problem nun aber ganz oben auf die Tagesordnung gelangt. Dabei geht es nicht nur um die Abhängigkeit von einem unwägbaren Kantonisten. Auch die Preiskapriolen an den internationalen Energiemärkten treibt die Politik um. Steigen die Benzin- und Gaspreise weiter so exorbitant wie zuletzt, ist nach den Worten des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck sogar der soziale Friede im Land gefährdet.

Berlin sucht sein Heil im Ausbau der regenerativen Energiequellen. Laut den Eckpunkten für eine neue Ökostrom-Novelle soll das Erneuerbare-Energien-Gesetz nicht länger irgendwann „vor 2050″ die Vollversorgung mit Erneuerbaren Energien in Deutschland vorsehen, sondern bereits im Jahr 2035. Bis dahin soll der deutsche Strom nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien stammen.