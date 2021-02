Esports- und Videospiele-ETF knackt die eine Milliarde-Dollar-Marke

Der Videospiele-ETF von Vaneck ist mit Sicherheit einer der großen Corona-Profiteure und durchbricht die Schallmauer von einer Milliarde US-Dollar.

Gerade einmal 19 Monate nach Auflage des VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF (WKN: A2PLDF) in Europa hat der ETF schon über eine Milliarde US-Dollar an Fondsvolumen eingesammelt. Im Frühjahr 2020 überschritt der ETF bereits die Marke von 100 Millionen US-Dollar.