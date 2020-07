Ein Europa-ETF bietet Chancen für die Zukunft

Erholen sich die Märkte weiter, sind die Chancen auf dem europäischen Aktienmarkt größer, glaubt man bei Blackrock. Dieser Europa-ETF könnte profitieren.

Europa ist wieder attraktiv. Dieser Meinung sind die Experten des Vermögensverwalters Blackrock. Während in den USA die Unsicherheit im Zuge der auslaufenden Stützungsmaßnahmen und der bevorstehenden Wahl zunehme, könnte Europa im Falle einer Erholung der Märkte eine gute Wahl sein. Der Vermögensverwalter bewertet die Anlage-Region daher mit „übergewichten“. Für Impulse könnte im zweiten Halbjahr auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sorgen. „Gelingt es nämlich den EU-Partnern, so etwas wie Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, dürfte auch aus Marktsicht Europa für Anleger eine Alternative bleiben. Geht dagegen der bisher meist praktizierte Mein-Land-Zuerst-Ansatz weiter, könnten sich Investoren fragen, warum sie außer in China und den USA auch auf diesem merkwürdigen alten Kontinent engagiert sein sollen“, erklärt Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock.