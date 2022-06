Global Titans-ETF: Die Felsen in der Brandung wenn es stürmt?

Was in der derzeitig unruhigen Marktphase tun? Verkaufen, oder die günstigen Kurse zum Einstieg nutzen? Wer Letzteres im Sinn hat, könnte auf internationale Schwergewichte setzen – am besten mit einem Global Titans-ETF.

Turbulenzen, so weit das Auge reicht: Die allgegenwärtigen Inflations-, Zins- und Rezessionsängste sorgen für Verwerfungen an den Märkten, nicht nur bei Aktien. Digitalwährungen erleben derzeit ihr Waterloo, und auch im Rohstoffbereich ist die Lage teils diffus. So manchem Marktteilnehmer treibt der Blick auf die Kurstafeln die Sorgenfalten auf die Stirn. Was also tun? Verkaufen und pausieren, bis der Sturm vorüber ist, oder die gefallenen Kurse nach Einstiegschancen abklappern? Wer als Anleger Letzteres im Sinn hat, könnte sich auf internationale Schwergewichte fokussieren und seinem Depot beimischen. Der Gedanke ist, dass starke Marken mit etablierten Geschäftsmodellen sich in der Krise besser behaupten, als kleinere Unternehmen oder Nischenanbieter.