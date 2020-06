Aktien bleiben alternativlos und sollten trotz Schwankungen im Portfolio bleiben. Viele ETF-Anleger sind mit dem Klassiker Welt-ETF sehr gut bedient.

Aktien sind trotz der Korrektur an den Märkten attraktiv, darauf verweisen die Marktexperten des Vermögensverwalters Bayerische Vermögen Management (BVM). Obwohl sich die Märkte zuletzt nervös gezeigt hätten, sollten Anleger nicht auf die Eigenschaft von Aktien als Sachwerte verzichten, so die Experten des Vermögensverwalters. „Während der vergangenen Wochen haben die Aktienmärkte Bewertungen erreicht, die eine V-förmige Erholung der Wirtschaft und ein Ende der Coronapandemie vorwegnahmen. Diese Entwicklung war verfrüht“, erklärt BVM-Portfoliomanager Christian Steiner. „Trotzdem sollten Anleger nicht den Fehler machen, dem Aktienmarkt gänzlich den Rücken zu kehren“, so Steiner und betont die Vorteile der Anlageklasse.