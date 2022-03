Japan-ETF: Hier ticken die Uhren noch etwas anders

Das Land des Lächelns bietet Anlegern ein breites Anlageuniversum mit hochwertigen Unternehmen. Ein Japan-ETF bildet den Leitindex Nikkei ab.

Die Bank of Japan schert aus. Entgegen der neuen Ausrichtung der großen Notenbanken Federal Reserve in den USA und der Bank of England hat sich die japanische Zentralbank BoJ aktuell entschieden, ihrer ultralockeren Geldpolitik nicht den Rücken zu kehren. Selbst innerhalb der Europäischen Notenbank wird über eine Straffung noch in diesem Jahr diskutiert, doch in Tokio ticken die Uhren offenbar anders. Das liegt daran, dass trotz der auch in Japan quälenden Lieferengpässe und höherer Energiepreise noch nicht zu einem nennenswerten Preisdruck gekommen ist.

Für Februar lag die Inflationsrate bei milden 0,9 Prozent. Zudem deuten sich für die japanische Konjunktur neue Schwierigkeiten an. Die jüngsten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion signalisieren einen Rückschlag im laufenden Quartal. Auch der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine könne die japanische Wirtschaft bremsen, bemerkte die BoJ nach ihrer jüngsten Zinssitzung. Die unveränderte Losung der japanischen Notenbank bedeutet also: Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Zentralbank besorgen. Kredite für Investitionen von Wirtschaft und Konsumenten bleiben billig.