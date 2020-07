Dieser KI-ETF hat aussichtsreiche Chancen

Breit gestreut, statt sorgsam selektiert

Anlageexperten wie die des Vermögensverwalters LFDE setzen in der Regel auf stärker konzentrierte Portfolios. Dabei suchen die Analysten gemeinsam die besten Titel aus und allokieren diese in einem Portfolio. Einen anderen Ansatz gehen beispielsweise ETFs. Hier ist neben dem zugrunde liegenden Index und dessen Schwerpunkt in der Regel die Marktkapitalisierung entscheidend. Je größer ein Unternehmen, desto eher ist es auch im Index repräsentiert. Dies sorgt dafür, dass beispielsweise auch Unternehmen, die in unmittelbarer Konkurrenz zueinander stehen, im ETF vertreten sind. Statt die beste Aktie auszuwählen, bauen ETF-Anleger eher auf den Gesamtmarkt.

52 Titel in einem KI-ETF

Dass auch dieser Ansatz für Investoren Sinn machen kann, zeigt die Entwicklung des WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF (WKN: A2N7KX). Der ETF legte 2020 rund 13,6 Prozent zu und bündelt 52 Unternehmen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Seit einem Einbruch im März geht es für den ETF rasant nach oben. Die Gesamtkostenquote des physisch-replizierenden ETFs beträgt 0,4 Prozent.