Luxus-ETF: Warum sich Bling-Bling weiter auszahlen kann

Investments zahlten sich aus

Luxusprodukte werden laut Ahrens so lange gut verkauft werden, so lange alle anderen Asset-Preise ebenfalls zulegten. „Es liegt in der Natur der Menschen, sich mit materiellem Luxus für erreichte Ziele zu belohnen“, betont die Expertin. „Natürlich spielt auch der Gedanke eine Rolle, andere darauf aufmerksam zu machen, dass man sich gewisse Dinge leisten kann“.

Für die Vermögensmanagerin haben sich Investments in die Luxusbranche in den vergangenen Jahren mehr aus ausgezahlt. Das liege zum einen an der allgemeinen Asset-Inflation. Aktienkurse und Immobilienpreise seien stark gestiegen. Dadurch hätten sich die Inhaber dieser realen Vermögenswerte über einen deutlichen Vermögenszuwachs erfreuen können. Ein Teil des überschüssigen Geldes sei in Luxusgüter geflossen. Der zweite große Wachstumstreiber der Luxusbranche sei die wachsende Mittelschicht in Asien.