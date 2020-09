Ein Mobilfunk-ETF könnte bald im Aufwind sein. Denn in China läuft das 5G-Geschäft bereits gut an. Auch in Deutschland startet der neue Mobilfunkstandard.

Die kommenden Monate werden für den Telekommunikationsmarkt spannend. Anders als während der Einführung vergangener Mobilfunkstandards startet 5G weltweit fast zur selben Zeit. Das könnte dem Markt einen Schub bereiten. Wie Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank schreibt, startet das 5G-Geschäft in China bereits positiv. „Seit Jahresanfang wurden 94 Millionen 5G-Handys verkauft – 46 Prozent aller verkauften Geräte. Im ersten Absatzjahr von 4G-Handys lag deren Verkaufsanteil nur bei 39 Prozent. Im August kamen 24 neue 5G-Modelle auf den chinesischen Markt, nach 29 Modellen im Juli. Die große Nachfrage nach 5G-fähigen Geräten ist eine gute Nachricht für die Handyhersteller. Und der rasche Ausbau des 5G-Netzes fördert die Nachfrage zusätzlich: Bis Jahresende sollen 85 Prozent der chinesischen Bevölkerung 5G nutzen können“, fasst Ulrich Stephan zusammen.