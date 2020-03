Nach Corona könnte 5G Treiber für Telekommunikations-ETFs sein

Im zweiten Halbjahr könnten die Märkte zur Normalität zurückkehren. 5G könnte dabei Treiber sein. Jetzt in Telekommunikations-ETFs investieren?

Jede Krise ist einmal vorüber. Nimmt man sich den Verlauf in Asien zum Vorbild, könnte das zweite Halbjahr 2020 die Rückkehr der Wirtschaft zur Normalität bedeuten. Dies sieht auch Deepon Nag, Senior Analyst für Technologie bei der Legg-Mason-Tochter ClearBridge Investments, so und verweist auf die Bedeutung des im Herbst anstehenden neuen Mobilfunkstandards 5G für Zukunftstechnologie und das Internet der Dinge. „Wir gehen davon aus, dass die Einführung des ersten 5G-iPhones im September der gesamten Branche neue Impulse geben wird“, so Nag. „Hersteller von Smartphones dürften unmittelbar vom neuen Mobilfunkstandard profitieren, aber auch Ausrüster und Zulieferer können zusätzliche Aufträge erwarten“, so der Analyst und verweist darauf, dass steigende Bandbreiten und größere Datenvolumina auch Investitionen in bestehende Infrastruktur nötig machen.

5G wird sich schnell durchsetzen