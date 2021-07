Nordeuropa hat eine Menge zu bieten, gerade im Finanzsektor. Ein ETF bietet sich für Anleger an. Mehr über die Anlagechance.

Nordeuropa ist für viele Menschen ein Sehnsuchtsort: Hoher Lebensstandard, offene und freundliche Menschen sowie atemberaubende Natur. Auch für Anleger sind die Nordländer interessant. Die Experten der Deutschen Bank sehen vor allem nordische Banken profitabel: „Aktien nordischer Banken haben sich in den letzten Jahren meist besser entwickelt als Titel von Instituten aus der Eurozone. Dies liegt unter anderem an ihren stärkeren Kapitalausstattungen. Zudem weisen die nordischen Geldhäuser eine höhere Aktiva-Qualität auf und sind entsprechend weniger von faulen Krediten geplagt. Darüber hinaus sind sie profitabler. Die erwartete durchschnittliche Eigenkapitalrendite gemessen am Return on tangible equity (ROTE) für 2021 liegt mit 9,8 Prozent deutlich über dem Durchschnitt in der Eurozone von 6,3 Prozent“, weiß Deutsche-Bank-Chefstratege Dirk Steffen.