Ein Quality-ETF aus Europa könnte sich auszahlen

Trotz des konjunkturellen Gegenwindes stehen die Zeichen für Aktien gut. Anleger sollten aber auf Qualität setzen. Ein Quality-ETF bündelt Titel aus Europa.

Die Marktexperten der Fondsgesellschaft Lazard Asset Management sind mit Blick auf das junge Jahr zwar vorsichtig aber doch optimistisch. Viele Anlageklassen seien inzwischen hoch bewertet, was gepaart mit der Konjunkturschwäche und der politischen Risiken für eine defensivere Strategie sprechen würde. Auch habe der Markt Inflationsrisiken inzwischen völlig ausgepreist. Von dieser Seite könnten negativen Überraschungen drohen. Die Vollbeschäftigung in vielen Ländern sowie der steigende Goldpreis könnten erste Indizien für steigende Inflationsraten sein. Dennoch würden nach Ansicht von Werner Krämer, Senior Economic Analyst bei Lazard Asset Management, die positiven Szenarien überwiegen. „Wegen der Wahlen in den USA dürften einige von US-Präsident Trump ausgehende Risiken vorerst eingedämmt bleiben. Die Zentralbanken sind auf starkem Unterstützungskurs für Wirtschaft und Märkte. Nach einer langen Phase der Wachstumsenttäuschungen könnte das Jahr in dieser Hinsicht positiv überraschen“, erklärt Krämer.

Breite Streuung als Erfolgsgarant