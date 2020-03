In der derzeitigen Marktlage das Risiko mit Short-ETFs steuern?

Die Coronavirus-Epidemie hat die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte in bislang unbekanntes Terrain geführt. Vor allem das zeitgleiche Auftreten von makroökonomischer Rezession, Marktkorrektur und systemischem Liquiditätsrisiko führt nach Einschätzung von Guilhem Savry, Head of Macro and Dynamic Allocation im Cross-Asset-Team beim schweizerischen Vermögensverwalter Unigestion, dazu, dass das weltweite Abflachen von Risiken noch nicht beendet ist. Er erwartet, dass die Unsicherheit in Bezug auf die Covid-19-Situation noch einige Zeit bestehen bleibt und die Weltwirtschaft in eine Rezession führen wird. Nötig sei ein globaler fiskalischer Stimulus, der auf globaler Ebene umgesetzt und von den Zentralbanken finanziert wird, um zu verhindern, dass die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe schnellen.

Historisch gesehen war ein solches Problem auf ein Gebiet oder ein Land beschränkt und breitete sich dann entsprechend seinem Gewicht in der Weltwirtschaft aus. So waren während der letzten Wirtschaftskrise von 2008 die Schwellenländer weniger betroffen, weil sie weniger mit den amerikanischen Immobilienmärkten verbunden waren und weil die jeweiligen Finanzsysteme weniger integriert waren. Der vorliegende Fall ist jedoch beispiellos, da die deutliche Verlangsamung der Aktivität weltweit und gleichzeitig aufgrund der in den wichtigsten Ländern angewandten Sperr- und Quarantänemaßnahmen stattfindet.

Gehebelt oder nicht – Anleger haben die Wahl

