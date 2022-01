Schwellenländer-Aktien auf günstigem Niveau – solltest du einsteigen?

Schwellenländer-Aktien günstig bewertet

Anleger sollten erwägen, aus höher bewerteten Anlagen in billigere Schwellenländer-Aktien und -Kredite umzuschichten. Denn Schwellenländer-Aktien sind im Vergleich zu den USA derzeit so günstig wie seit Anfang der 2000er Jahre nicht mehr. Angesichts steigender Zinsen in den USA und rekordhoher Aktienkurse ist es ein guter Zeitpunkt, mit dem Aufbau eines Engagements in Schwellenländer – Risikoanlagen zu beginnen. China sollte dabei im Mittelpunkt stehen, denn das Land ist heute die größte Volkswirtschaft der Schwellenländer und die zweitgrößte der Welt.

Über den Autor: Peter Marber

Peter Marber ist IT-Leiter Schwellenländer bei Aperture Investors.