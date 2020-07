Steht dieser Value-ETF vor einem goldenen Jahrzehnt?

Trends und Stimmungen ändern sich

Angesichts der hohen Staatsschulden und der aufgeblähten Zentralbankbilanzen hält Halle eine wachsende Inflation langfristig für möglich und in diesem Zusammenhang ein neuer Fokus auf „Hard Assets“, wie Rohstoffe oder Immobilien. Auch am Aktienmarkt dürfte sich nach Ansicht des Experten einiges ändern: „Die Gewinner und Verlierer des nächsten Jahrzehnts werden andere sein als die der vergangenen Dekade. Das ist beinahe immer so, wie das Beispiel Microsoft eindrucksvoll beweist: Vor zehn Jahren gehörte die Aktie zu den Verlierern der Börse und wurde bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von nahe zehn gehandelt – heute liegt diese Kennzahl bei über 32“, so der Anlageexperte.

Mehr als 1.000 Werte in einem Value-ETF

Um wie Halle zu investieren, bieten sich Fonds aus dem Hause M&G Investments an. Passiv ausgerichtete Investoren können ebenfalls Akzente auf Value-Titeln setzen. Beispielsweise gelingt das mit dem Vanguard Global Value Factor UCITS ETF (WKN: A14YCZ). Der ETF bündelt insgesamt 1.280 Titel und berücksichtigt dabei Value-Faktoren. 2020 büßte der ETF 26,1 Prozent seines Wertes ein. Auf Sicht von drei Monaten ging es allerdings bereits wieder um 23,8 Prozent nach oben. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,22 Prozent.