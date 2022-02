Zahltag: Mit diesem ETF kannst du auf Dividenden-Jagd gehen.

Dividenden statt Zinsen

„Im gegenwärtigen Niedrigzinsumfeld mit geringen Anleiherenditen und Nullzinsen auf dem Sparbuch sind Anleger auf der Suche nach regelmäßigen Einnahmen“, erklärt Martijn Rozemuller, Geschäftsführer bei Vaneck Europe. „Gewinnausschüttungen von Dividendenaktien sind hierzu eine gute Möglichkeit. Um von verlässlichen Ausschüttungen profitieren zu können, ist sowohl für Privatanleger als auch für institutionelle Investoren wichtig, über verschiedene Regionen und Sektoren gestreut in solche Unternehmen zu investieren, die eine hohe Dividendenstabilität bieten.“ Solche Dividenden-ETFs sind gerade für ältere Anleger interessant, die etwa neben der Rente noch ein paar Euro mehr zur Verfügung haben möchten oder sogar ganz davon leben möchten, sofern das angesparte Vermögen groß genug ist.

Tipp: Hier zeigen wir dir weitere spannende Dividenden-ETFs.

Über den Dividenden-ETF von Vaneck

Mit dem bereits zuvor angesprochenen VanEck Vectors Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (WKN: A2JAHJ) können Anleger gezielt in eine diversifizierte Auswahl solcher Unternehmen investieren und von deren Entwicklung sowie regelmäßigen Ausschüttungen profitieren. Hierzu bildet der ETF den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index ab. Für den Index wählt das Research-Unternehmen Morningstar 100 Aktien aus einem weltweiten Universum von Industrieländer-Aktien, die sieben Kriterien in Bezug auf die Dividendenpolitik, den Umfang und die Liquidität erfüllen. Der ETF kommt auf eine Gesamtkostenquote (TER) in Höhe von 0,38 Prozent. Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise, also viermal im Jahr.