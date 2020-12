Zykliker sind angesagt und verhelfen Europas Aktien zu einem Kavaliersstart. Das macht ETFs auf den Stoxx Europe 600 interessant.

Lange Zeit galten Aktien aus Europa als potenzielle Nachzügler. Nur so richtig dafür aussprechen wollten sich die wenigsten Anlage-Experten. Am Ende läuft es in den USA womöglich doch wieder besser, dachten sich viele Kommentatoren. Doch nun hat der europäische Aktienmarkt Fakten geschaffen und den Großteil der Konkurrenz abgehängt: „Der Stoxx Europe 600 gewann rund 15 Prozent hinzu und somit mehr als im bisherigen Rekordmonat April 2009. Ähnlich wie vor elf Jahren waren auch diesmal zyklische Sektoren wie Banken, Versicherungen und Autos die Hauptverantwortlichen für die Kursrally – zusätzlich stiegen Ölaktien deutlich an. In den vergangenen 20 Jahren legte der europäische Markt nur in vier Monaten mehr als zehn Prozent zu“, erklärt Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank.