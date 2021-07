Ab 2026 schrumpft China – wo kommt dann das Wachstum her?

Die Wachstums-„Dividenden“ in China

Die erste demografische „Dividende“ ist also weg. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter wird weiter abnehmen, was sich in einem geringeren Potenzialwachstum niederschlägt. Die zweite demografische „Dividende“, die durch Investitionen in Sach- und Humankapital erzielt wird, ist aber in der Regel größer als die erste und wird in den Fokus der Politik rücken. Es zahlt sich aus, in Humankapital zu investieren und die Talent-„Dividende“ zu nutzen. Aktuell ist eine Verschiebung des Renteneintrittsalters im Gespräch. Auch erwarten wir eine Verbesserung des sozialen Sicherheitsnetzes und ein entschlosseneres Vorgehen gegen die Wohnpreisspekulationen. Sie scheint angesichts der Urbanisierung eine wichtige Rolle bei der Senkung der Geburtenrate zu spielen.

Präsident Xi stellte Anfang des Jahres fest, dass Chinas altes Wachstumsmodell angesichts von Umweltproblemen und steigenden Arbeitskosten nicht nachhaltig sei. Er betrachtet Innovation als eine Überlebensfrage und als Schlüssel für die langfristige wirtschaftliche Entwicklung. So kündigte er Pläne an, das Wirtschaftswachstum durch eine langfristige Steigerung der Produktivität zu erhöhen. Der demografische Gegenwind in China wird also dem Übergang zu einem innovationsgetriebenen Wachstumsmodell noch mehr Gewicht verleihen. Für Investoren wird das attraktive Möglichkeiten bieten.

Über die Autorin: Claire Huang

Claire Huang, Senior Emerging Markets Macro Strategist bei Amundi.