Unseriöse Trading-Versprechen lauern

An diese Stelle treten die Angebote unzähliger, meist nur auf den ersten Blick seriöser Informationsdienste mit riesigen Gewinnversprechen. Sie suggerieren leichtes Geld durch das Folgen angeblich sehr erfolgreicher Zocker. Hinzu kommt der Austausch „heißer Tipps“ auf zahlreichen Plattformen. Einige dieser neuen Schwarm-Spekulanten, die sich in Foren über hochspekulative Werte austauschen, verfolgen mit Sicherheit auch Eigeninteressen, um Kurse in bestimmte Richtungen zu lenken.

Tipp der Redaktion: Hier finden Sie einen Überblick seriöser ETF-Broker.

Die neuen Handelsplattformen im Internet unterstützen die hohen Aktivitäten der Depotkunden. Bei jedem Trade verdienen sie entweder über die Händlerprovision oder durch den Kick-back aus der Handelsspanne, wahrscheinlich auch durch die Weitergabe von Daten. Je mehr Trades ausgeführt werden, desto besser für die Plattform.

Darauf gilt es beim Trading zu achten

Grundsätzlich sollten Jungspekulanten darauf achten, dass das Depot nicht aus einer Ansammlung von wahllosen Einzelempfehlungen besteht. Vielmehr sollten auch beim Spaß-Trading einige Fragen im Vordergrund stehen: Welche Strategie verfolgt man mit welchem Geld? Gibt es eine Kauf- und eine Verkaufsdisziplin? Ist eine ausgewogene Streuung von traditionellen Aktien gegeben, denen Kleinigkeiten von spekulativen Investmentchancen beigemischt werden?

Hierzu sollte man die wirklich erfolgreichen Anlagestrategien kennen. Ein oder zwei seriöse Empfehler mit längerer Erfahrung und Historie können da helfen. Auch die Beschäftigung mit Finanzliteratur, die die Strategien erfolgreicher Investoren beschreibt, kann den Selbstentscheider vor Enttäuschungen und Leichtgläubigkeit schützen.

Über den Autor: Gottfried Urban

Gottfried Urban ist Geschäftsführer der Urban & Kollegen Vermögensmanagement in Altötting.