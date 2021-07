Diese Parteien wollen den Staatsfonds

Neben der CDU/CSU, die ihr Konzept schon früh insbesondere in Person des CDU-Rentenpolitikers Kai Whittaker präsentierte, setzen die Grünen, die SPD und die FDP in ihren Wahlprogrammen ebenfalls auf die Gründung eines deutschen Staatsfonds. Diese Intentionen sind begrüßenswert. Obwohl die Konzepte allesamt noch zu optimieren sind.

Bleiben wir bei dem Gedanken der Union: Mit Geburt eines jeden Kindes ist beabsichtigt, dass der Staat 4.000 Euro in einen neu zu gründenden Staatsfonds einzahlt. Dieser legt das Geld diversifiziert am Kapitalmarkt an. Verfügen können die Bürger über das Kapital erst bei Renteneintritt. Whittaker rechnet vor, dass bei einer Laufzeit von 67 Jahren und einer jährlichen Rendite von acht Prozent, abzüglich einer zweiprozentigen Inflation, mit Erreichen des Rentenalters etwa 200.000 Euro zur Verfügung stehen. Bei einer durchschnittlichen restlichen Lebenserwartung von 18 Jahren bekämen die Rentner eine zusätzliche monatliche Rente von 900 Euro. So weit, so gut …