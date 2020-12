Fintech für Robo-Advisor: Investify erhält Millionen-Spritze von Investoren

Fast 5 Millionen Euro für Investify: Nach einem Strategieschwenk erhält der Spezialist für digitale Vermögensverwaltungslösungen frisches Geld. Die Hintergründe!

Der Spezialist für digitale Vermögensverwaltungslösungen Investify erhält frisches Geld von Investoren. In einer neuen Finanzierungsrunde hat Investify 4,8 Millionen Euro neues Kapital eingesammelt, berichtete Citywire. Das Unternehmen, das verschiedene B2B-Lösungen in den Bereichen Technologie, Regulatorik, Banking sowie Asset und Wealth Management bereitstellt, hat die Summe in Form einer Kapitalerhöhung über Stimmrechtsaktien eingeworben.

Die Hälfte des neuen Fundings kam von Altaktionären. Der andere Teil stammte von neuen Investoren. Unter den Geldgebern befinden offenbar zwei deutsche Versorgungswerke, wobei eines bereits als Anteilseigner an Bord war, sowie zwei Luxemburger Investoren. Investify konnte die Firmenanteile für 5 Euro pro Stück absetzen und damit eine Bewertung von rund 20 Millionen Euro erzielen, heißt es aus dem Unternehmen. Nachdem die Bewertung im Jahr 2019 noch deutlich niedriger lag, wie Finance Forward berichtete, ist die aktuelle Finanzierungsrunde also als Erfolg zu werten.