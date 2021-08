Soll ich jetzt in einen Rohstoff-ETF investieren?

Macht ein Rohstoff-ETF Sinn?

Eine Investition in Gold bzw. Rohstoffe im Allgemeinen, ist bei großen Krisen bzw. einer hohen Inflationserwartung als Depotbeimischung grundsätzlich sinnvoll. In den letzten 20 Jahren war die Rendite von Rohstoff-ETFs jedoch gering bzw. je nach Zeitraum sogar negativ. Zudem mussten hohe Schwankungen (Volatilität) in Kauf genommen werden.

Ein Investment in Rohstoffe gilt deshalb als risikoreich. Durch ihre historisch negative Korrelation, also der unabhängigen Entwicklung, zu Aktienkursen, können Rohstoffe einen Beitrag zur Portfoliostreuung (Diversifikation) leisten.

Das Investieren in die Preisentwicklung von Rohstoffen erfolgt in der Regel über Terminmärkte mittels Terminkontrakten bzw. Futures. In Rohstoff-Indizes findet sich meist ein Mix daraus auf verschiedene Rohstoffe. Eine Investition in Rohstoff-Futures-Indizes (Termingeschäfte) ist über Rohstoff-Indexfonds (ETFs) möglich.

Tipp der Redaktion: Interesse an einem Rohstoff-ETF? Hier finden Sie Rohstoff-Produkte. Bei der Portfolio-Zusammenstellung können Sie sich an unseren Musterportfolios orientieren.

Viele Vermögensverwalter setzen im Rohstoff-Bereich auf den Bloomberg Commodity Index bzw. entsprechende ETFs wie den iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (WKN: A2DK6R) oder auf den Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity (WKN: LYX0Z2). Eine Alternative bietet der BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll (WKN: A2AE6P), der eine hohe Diversifikation und Steueroptimierung aufweist.