Wie Sie Ihr Portfolio cleverer diversifizieren

Diversifizierung ist bei der Geldanlage das A und O. Mit der Kombination aus einem Festgeld und breit gestreuten ETF-Portfolios können Anleger dieses Prinzip optimal umsetzen. Hier erfahren Sie, wie es funktioniert.

Nicht alles auf eine Karte setzen – dieses Konzept bewährt sich in vielen Lebenslagen. Ganz besonders trifft dies jedoch auf die Geldanlage zu. Diversifikation nennt sich dies in der Fachsprache – und eine gute Diversifikation ist eine der wichtigsten Grundlagen für ein dauerhaft renditeträchtiges Portfolio. Berühmt geworden ist in diesem Zusammenhang das Zitat des Nobelpreisträgers William F. Sharpe. Gefragt nach den drei wichtigsten Regeln für den Vermögensaufbau, sagte der Finanzwissenschaftler einst: „Erstens Diversifizieren, zweitens Diversifizieren und drittens Diversifizieren.“

Doch was meint Sharpe damit konkret? Dazu ein Beispiel: Investiert ein Anleger sein gesamtes Kapital in nur eine einzige Aktie, ist die Anlage zu 100 Prozent abhängig von der Entwicklung dieser einen Aktie. Fällt diese im Kurs, verringert sich auch der Anlagewert entsprechend. Wer jedoch in sehr viele Aktien gleichzeitig investiert, verringert dieses Risiko. Genau deswegen sind ETFs ein sehr smartes Instrument, um an den Chancen der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. In nur einem einzigen Produkt – zum Beispiel einem weltweit anlegenden ETF – sind oft bereits tausende Aktien enthalten. Doch ETFs allein sind nicht alles. Anleger können in Kombination mit einem Festgeld für zusätzliche Sicherheit bei ihrer Geldanlage sorgen.