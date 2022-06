Abverkauf am Krypto-Markt: Darum brechen Bitcoin & Co schon wieder ein

Der Bitcoin fällt zeitweise unter 20.000 US-Dollar. Und ist damit so „billig“ wie seit Ende 2020 nicht. Die Notenbanken müssen die Zinsen erhöhen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Doch das ist nicht der einzige Grund. Und war die Inflation nicht gerade noch ein Argument FÜR Bitcoin und Co?

Bei sommerlichen 30 Grad zieht an den Kapitalmärkten ein Krypto-Winter auf. Das bedeutet, dass die Kurse von Krypto-Währungen einbrechen und sich auf Sicht eines Jahres ungefähr nicht wieder erholen. Seit Jahresbeginn hat die älteste Krypto-Währung mehr als die Hälfte ihres Wertes eingebüßt. Ethereum, die zweitgrößte Krypto-Devise, verliert sogar rund 70 Prozent.

Dabei ist es doch erst gut ein Jahr her, da war noch eitel Sonnenschein statt Eiszeit am Krypto-Markt war: Die Krypto-Börse Coinbase * war im April 2021 an die Börse gegangen. Die Euphorie darüber hatte den Bitcoin zum Coinbase-IPO auf ein Niveau von fast 60.000 US-Dollar getragen. Coinbase selbst war – zumindest für einen Tag – wertvoller als die größte Börse der Welt, die New York Stock Exchange. Die gibt es wohlgemerkt seit 1792. Die Begeisterung für Kryptos war weltweit enorm. Im Herbst näherte sich der Kurs der Krypto-Devise der Marke von 70.000 US-Dollar.

Jetzt, gut ein Jahr später, ist der Bitcoin nur noch ein Drittel Wert, sank zwischen zeitlich auf unter 20.000 US-Dollar. Ethereum kostet noch etwas mehr als 1.000 US-Dollar. Und Coinbase entlässt fast ein Fünftel seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind 1.000 Jobs. Schon im ersten Quartal war der Umsatz bei Coinbase um ein Viertel eingebrochen, netto hatte das Unternehmen 430 Millionen US-Dollar Verlust erwirtschaftet.

Schon seit Jahresende 2021 darf man das Marktumfeld für Kryptos als ruppig bezeichnen. Die Ankündigung der US-Notenbank FED, die Zinsen zu erhöhen und das auch allmählich zu tun, belastete die Kryptos. Nicht nur die: Aktuell brechen auch Aktien, Anleihen, Edelmetalle ein. Doch die Notenbank musste endlich reagieren, um der stetig steigenden Inflation Einhalt zu gebieten. Was bis dato noch nicht gelingt. Deshalb werden weitere Zinserhöhungen folgen müssen. Inzwischen zieht auch die Europäische Zentralbank nach und plant eine erste Zinserhöhung in der Eurozone für Juli. Die nicht die einzige bleiben wird, so viel ließen auch die europäischen Währungshüter schon durchblicken.