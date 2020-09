Allianz startet mit Allvest digitale Vermögensverwaltung mit Garantie

Allvest soll Sicherheit und Rendite bieten

„Unser Angebot richtet sich an Kunden, denen Renditechancen ebenso wichtig sind wie Sicherheiten. Darüber hinaus können sie flexibel einzahlen und jederzeit online auf ihr Geld zugreifen“, betont Martin Schneider, einer der beiden Geschäftsführer von Allvest. Kunden wählen eine individuelle Garantie und einen Garantietermin. Ein Teil der Kundengelder wandert in passive oder aktive Strategien. Ein anderer Teil geht in das Sicherungsvermögen der Allianz.

Den Teil der Einzahlungen (abzüglich der Kosten), der nicht zur Sicherstellung der Garantie benötigt wird, investieren die Betreiber chancenorientiert in die Anlagestrategie, wie es heißt. Dieser Anteil ist umso höher, je niedriger das Garantieniveau und je länger die Dauer bis zum nächsten Garantietermin sind. Auf diese Weise können Kunden ein Garantieniveau von 60, 80 und sogar 100 Prozent der einbezahlten Summe erreichen.