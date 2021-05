Normenbasiertes Screening und maximierter ESG-Score

Ebenso wie der iShares Core DAX UCITS ETF (DE), in den Anleger aktuell rund sieben Milliarden Euro investiert haben, ermöglicht der neue Fonds ein breites Engagement in deutschen Blue Chips. Der iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) maximiert im Vergleich zum seit dem Jahr 2000 bestehenden Pendant die ESG-Bewertung des Gesamtportfolios, den sogenannten ESG-Score. Ausgangspunkt dafür ist ein normenbasiertes Screening. Unternehmen, die in den Bereichen umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Tabak, Kernenergie, Militärgeschäfte, Handfeuerwaffen oder aktiv sind, werden aus dem Index herausgefiltert. Damit ist sichergestellt, dass die Unternehmen im zugrunde liegenden DAX ESG Target Net Return Index globalen Standards wie den UN Global Compact Principles, den OECD Guidelines for Multinational Enterprises und den UN Principles on Business and Human Rights gerecht werden.