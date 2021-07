Neukunden, Kunden ohne Depot sowie inaktive Bestandskunden handeln bei der Consorsbank * Wertpapiere ohne Gebühren.

Das hohe Interesse der Deutschen an Aktien und Wertpapieren hält bereits seit über einem Jahr an. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist Statistiken zufolge seit Frühjahr 2020 deutlich angestiegen. Mit einem neuen Angebot senkt die Consorsbank die Einstiegsschwelle noch einmal deutlich ab: Ab sofort können Neukunden sowie Bestandskunden, die bislang kein Depot bei der Consorsbank führen oder die 24 Monate lang nicht getradet haben, sechs Monate lang über die Börse Tradegate ohne Gebühren Wertpapiere kaufen und verkaufen. Über diesen Handelsplatz stehen ihnen rund 6.000 Aktien, 8.000 Anleihen, 1.800 Fonds sowie 2.400 ETFs und ETCs zum kostenfreien Handel zur Verfügung.