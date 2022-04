Das sind drei verrückte ETFs, die du kennen solltest

Der Haustier-ETF

Doch auch in Deutschland gibt es seit Kurzem einen eher ungewöhnlichen ETF von RIze. Rize ist generell dafür bekannt, auf spannende Themen und Trends zu setzen. So haben sie etwa einen Cannabis ETF im Angebot und auch einen Future of Food ETF. Neu in der Familie: Der Haustier-ETF Rize Pet Care UCITS ETF (Passender Ticker: KATZ)! Der ETF enthält Unternehmen aus der ganzen Bandbreite des Haustierbedarfs von Futter über Dienstleistungen rund ums Tier bis hin zu Veterinärmedizin. Zu diesen Unternehmen zählen etwa Pet Center Comercio e Participacoes, Patterson Cos Inc Com oder Freshpet Inc Com.

Der ETF ist an der Deutschen Börse Xetra gelistet und über die Börse Frankfurt handelbar.