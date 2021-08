Das sind meine wichtigsten Erkenntnisse aus dem bisherigen Börsenjahr 2021

Leider verkaufen viele Anleger ihre Wertpapiere jedoch aus Angst und Unsicherheit, die dadurch entsteht, dass sie ein Unternehmen oder eine Anlageklasse nicht verstehen. Der Kryptomarkt ist ein Paradebeispiel für dieses Phänomen. Viele Privatanleger investierten in Bitcoin, in der Hoffnung, dass sie in Zukunft hohe Gewinne erzielen. Das entspricht jedoch vielmehr einem Spekulationsgeschäft als einer vernünftigen Anlageentscheidung. Spekulation ist immer mit Unsicherheit verknüpft und diese sorgt automatisch dafür, dass Anleger in turbulenten Phasen weniger „loyal“ gegenüber einem Wertpapier sind.

Zudem setze ich nicht blind auf Themen-ETF, die aktuell im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit stehen. Mein Fokus liegt auf Themen, die langfristig relevant bleiben. Erneuerbare Energien, Blockchain und Cyber-Sicherheit werden – aus meiner Sicht – in den kommenden Jahren noch stärker nachgefragt. Unterscheiden Sie zwischen langfristigen Themen und kurzfristigen Hypes – das macht einen großen Unterschied.

Seit einiger Zeit habe ich mein ETF-Portfolio um Themen-ETFs , Einzelaktien und Kryptowährungen ausgebaut. Dabei orientiere ich mich an der sogenannten Core-Satellite-Strategie. Der Portfoliokern (Core) besteht aus breit diversifizierten ETFs und wird um die oben genannten Bausteine erweitert. Meine Rendite hat sich seit der Umstrukturierung stark verbessert, das Risiko ist nur minimal angestiegen. Das liegt daran, dass ich meine Satelliten-Investments auf maximal 15 Prozent des Gesamtdepotwertes beschränke. Dadurch wird mein Gesamtrisiko gedeckelt.

Mein Learning : Wer sich unsicher ist, muss nicht mit großen Beträgen einsteigen. Sie können Ihre Investments in mehrere Tranchen (z.B. über Sparpläne) aufteilen und sukzessive in den Markt einsteigen. Steigen die Kurse, dann profitieren Sie vom Kurswachstum. Fallen die Kurse, dann bauen Sie Ihre Positionen günstiger auf und profitieren von zukünftigen Wertsteigerungen.

Die Märkte haben die Verluste bis heute nicht nur kompensiert, sondern weit übertroffen. Zu recht steigt dadurch zwar auch die Unsicherheit über eine baldige Marktkorrektur – die besteht jedoch immer. Sehr langes Ausharren an der Seitenlinie, um den vermeintlich perfekten Einstiegszeitpunkt zu erwischen, kostet Sie langfristig Rendite. Dies ist eine der wichtigsten Erkenntnisse, die ich in den vergangenen Monaten gewonnen habe.

Meine Philosophie lautet seit Jahren, dass der Einstiegszeitpunkt langfristig nicht relevant ist. Die Zeit „im Markt“ ist wesentlich wichtiger. Warum? Zunächst einmal lässt sich der ideale Einstiegszeitpunkt nicht prognostizieren. Außerdem zeigt die Historie, dass lange Haltedauern von Wertpapieren die Wahrscheinlichkeit einer positiven Rendite erhöhen. In der nachfolgenden Tabelle habe ich Ihnen die Performance der wichtigsten Aktienindizes seit dem Beginn der Covid-19-Krise zusammengefasst.

Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Diversifikation zahlt sich aus

Diversifikation wird besonders in Bullenmärkten unterschätzt. Wer in solchen Phasen auf andere Anlageklassen streut, profitiert nicht vom gesamten Wachstum eines bestimmten Marktes oder Branche. Das kann Sie als Anleger natürlich frustrieren. Umfragen und Studien zeigen hingegen, dass diversifizierte Portfolios langfristig eine bessere Rendite erzielen, da Anleger in turbulenten Phasen weniger Anreize zum Verkauf von Wertpapieren haben.

Im vergangenen Jahr hat mein Portfolio wesentlich schwächer geschwankt als der MSCI-World oder der S&P 500. Das lag daran, dass ich zusätzlich in Anleihen, Gold und Kryptowährungen investiere. Diese Anlageklassen haben meine Aktienverluste stark abgefedert und bis heute – trotz breiter Streuung – mehr als kompensiert.

Mein Tipp: Diversifikation klingt nach einem trivialem Konzept, das im Vergleich zu riskanten Einzelinvestments weniger attraktiv wirkt. Beim Vermögensaufbau kommt es jedoch darauf an, Risiko und Rendite so in Einklang zu bringen, dass Sie jederzeit entspannt bleiben. Bauen Sie sich eine breit gestreute Portfoliobasis und ergänzen Sie diese (bei Bedarf) um Einzelinvestments.