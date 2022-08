Das solltest du bei einem Investment in Silber unbedingt beachten

Problem beim physischen Silberhandel

Ein großes Problem beim Handel von silbernen Barren und Münzen stellt deren Mehrwertsteuerpflicht dar. Während Kapitalanlagegold mehrwertsteuerfrei gekauft werden kann, kommt es bei Silberbarren und -münzen zu einer steuerbedingten Verteuerung. Diese verschlechtert die potenzielle Gewinnchance, schließlich muss der „Steuernachteil“ erst einmal durch eine positive Performance des Silberpreises aufgeholt werden. Dies schlägt sich in extremen Geld/Brief-Spannen nieder, die meist bis in den hohen zweistelligen Prozentbereich reichen. Große Edelmetallhändler wie pro aurum oder Degussa bieten ihren Kunden die (steuerrechtlich völlig legale) Möglichkeit, über ein sogenanntes Zollfreilager Silber in Form von Münzen oder Barren mehrwertsteuerfrei zu handeln. Um diesen Renditevorteil wahrzunehmen, dürfen die dort erworbenen Silberprodukte allerdings nicht ausgeliefert werden. Apropos Steuer: Sollten die physischen Edelmetalle nach mehr als einem Jahr verkauft werden, dürften etwaige Kursgewinne – wie bei Gold – steuerfrei vereinnahmt werden.

Da zur Eröffnung eines Zollfreilagers jedoch relativ hohe Investitionssummen nötig sind, bietet sich für „weniger betuchte Privatanleger“ eher der Kauf von Silber-ETFs an. Diese sollten allerdings physisch besichert sein und auf keinen Fall die Performance des Silberpreises via Banken-Swaps nachbilden, schließlich spielt beim Kauf von Silber in der Regel das Schutzbedürfnis der Anleger eine relativ wichtige Rolle. Werden die Bestände an Silber nicht hinterlegt, kann man dieser Art von „Papiersilber“ ein nicht zu unterschätzendes Kontrahentenrisiko attestieren.

Auf Silber-ETPs setzen

In der Datenbank von extraETF befinden sich insgesamt vier Exemplare mit physischer Replikation, deren jährliche Gebühren (TER) zwischen 0,39 und 0,49 Prozent p.a. schwanken. Diese vier Silber-ETPs sind übrigens sparplanfähig, wodurch sich das Timingrisiko erheblich reduzieren lässt. Wer Silber auf lange Sicht viel zutraut, kann via Sparplan systematisch Silbervermögen bilden. Aufgrund seiner Fondsgröße (aktuell: 1,58 Mrd. Euro) und seiner Historie (Fondsauflage: 24.04.2007) hinterlässt hier der WisdomTree Physical Silver (WKN: A0N6XJ) einen besonders guten Eindruck.