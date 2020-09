Anlagefehler 1: Jedes Risiko meiden

Die meisten Menschen setzen sich ohne größere Bedenken in ein Auto, um möglichst schnell und bequem von A nach B zu kommen. Dabei beträgt die Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu werden, in Deutschland rund 5,5 Prozent. Dass der Unfall tödlich ausgeht, hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 0,01 Prozent. Mehr als doppelt so gefährlich ist es, in den eigenen vier Wänden zu Tode zu kommen. Leben ist stets mit Unsicherheit verbunden. Das lässt sich auch in die Finanzwelt übertragen z. B. wenn man in Aktien investiert.

Wie die Coronakrise zeigte, können Aktien zwischenzeitlich deu...