Diese sechs Fehler verhageln dir den Erfolg bei der Geldanlage

Sparen ist gar nicht so einfach! Tatsächlich warten einige Fallstricke auf dich, wenn du regelmäßig Geld zur Seite legen willst. Welche Fehler gibt es bei der Geldanlage und wie vermeidest du sie gekonnt?

Jeder von uns möchte natürlich möglichst erfolgreich Geld sparen oder investieren – im Idealfall also noch mit satter Rendite. Doch einfach nur am Monatsende Geld auf verschiedene Konten überweisen und sich ansonsten nicht weiter damit befassen – keine gute Idee. Welche weiteren Fehler dir den Erfolg bei der Geldanlage versauen können, erfährst du in diesem Artikel.