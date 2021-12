Dividenden – so stark werden sie in den kommenden Jahren steigen

Saftiges Dividenden-Wachstum erwartet

Ein Vorteil der Dividenden ist laut Witherow, dass sie weniger schwanken als Unternehmensgewinne und sich also gerade in Krisenzeiten deutlich stabiler zeigen. „Sicherlich sind Dividenden durch die Auswirkungen der Pandemie in Mitleidenschaft gezogen worden, aber die Erholung ist auf einem guten Weg.“ So hast du in diesem Jahr, wie nach Krisen üblich, ein überdurchschnittliches Dividendenwachstum beobachten können.

„Auch wenn es bereits eine robuste Erholung gab, sind wir sehr optimistisch, dass sich diese Entwicklung weiter fortsetzt. Für die nächsten fünf Jahre erwarten wir beispielsweise eine jährliche Wachstumsrate von acht Prozent bei der Dividende je Aktie im MSCI All Countries World Index (ACWI)“, erklärt der Dividenden-Fondsmanager. Vor allem im Value-Segment befänden sich viele Unternehmen mit höheren Ausschüttungen. Mit Value-ETFs investierst du in Substanzunternehmen, deren derzeitiger Wert unterbewertet erscheint.

Der ETF mit Dividendengarantie

Selbstverständlich kannst du mit ETFs auch gezielt auf Dividenden bauen. Ein Klassiker in diesem Segment ist der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (WKN: A0F5UH). Der entsprechende Index enthält ausschließlich Unternehmen, deren Dividende je Aktie in den vergangenen fünf Jahren nicht gesunken ist. Erfahre alles über die drei größten Dividenden-ETFs der Welt.