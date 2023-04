Dividendenrendite: Formel & Bedeutung für Investitionsentscheidungen

Die Dividendenrendite selbst ist eine Kennzahl in Prozent und wird nicht ausgezahlt. Sie bezieht sich auf die Dividende, die Unternehmen an ihre Aktionärinnen und Aktionäre zahlen, in Relation zum Aktienkurs. Die tatsächlichen Dividendenzahlungen erfolgen jedoch nach einem festgelegten Zeitplan, der von Unternehmen zu Unternehmen variiert.

In vielen Fällen zahlen Unternehmen Dividenden jährlich, halbjährlich, quartalsweise oder sogar monatlich. Oft unterscheidet sich die Häufigkeit der Dividendenausschüttung nicht nur nach Unternehmen, sondern auch nach Ländern. So schütten z.B. US‑amerikanische Unternehmen in der Regel vierteljährlich ihre Dividende aus, während es in Deutschland für gewöhnlich einmal im Jahr ist. Zu beachten ist, dass Unternehmen Dividenden auch kürzen oder streichen können. Und nicht jede Firma zahlt Dividenden.