Dividenden – warum du lieber auf sie verzichten solltest!

Pro Dividende

Auch dieses „Pro und Contra“ beginnt mit dem Pro-Teil. Hier schließt sich Thomas Brummer in den Teilen den Argumenten Rozemullers an und zeigt dir, was aus seiner Sicht für Dividenden-ETFs spricht und für welchen Anlegertyp diese Strategie sinnvoll ist.

Die echten Überflieger zahlen keine Dividende

Dividendentitel sind oft nicht die spannendsten Aktien, die es gibt, meinen wieder andere Beobachter. Und ja, dieses Argument ist nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich die Überflieger-Aktien der großen Indizes ansieht. Denn solche Wachstumswerte sind in der Regel keine Dividenden-Unternehmen...