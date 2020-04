Easybank bietet spesenfreien Online-Handel in Österreich an

Konkurrenz für Trade Republic (► Zum Testbericht). Die Easybank ermöglicht mit Easybroker Wertpapier-Handel an ausgewählten Handelsplätzen mit einem Euro Fremdkostenpauschale.

Die Easybank führt Online-Trading ohne eigene Spesen ein. Das Easybank-Wertpapierangebot wurde auf neue Beine gestellt und bietet ab sofort und dauerhaft all jenen, die nationale und internationale Aktien, ETFs oder weitere Investmentprodukte handeln möchten, Online-Trading ab null Euro Easybank-Spesen an. Das Angebot gilt für Eröffnungen ab sofort von einem der drei neuen „easy broker“-Wertpapierdepots. Den Anlegern stehen zu diesen Konditionen an der Börse Lang und Schwarz Exchange über 6.000 weltweite Aktien und 1.500 ETFs sowie weitere Investment-Produkte bei ausgewählten Emittenten (easy partner) zur Verfügung. Für Kauforders gilt ein Mindestauftragswert von 500 Euro für die beiden Märkte. Unabhängig vom Depotbestand fällt ein fixer Betrag von einen Euro pro Monat für die Depotführung an. Die Verwahrung der Wertpapiere kostet 0,009 Prozent im Monat.



David O’Leary, Vorstandsmitglied der Bawag Group und ressortverantwortlich für Bawag P.S.K. Retail & SME in Österreich, erklärt: „Bei der Easybank engagieren wir uns dafür, die Vermögensveranlagung für unsere Kunden einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Dies haben wir uns zu Herzen genommen und bieten unseren Kunden Online-Trading ohne Easybank-Spesen an. Das ist unser transparentes und ehrliches Angebot an die heimischen Anleger. Wir wollen, dass unsere Kunden vom gleichen Zugang zu den Kapitalmärkten profitieren wie Großanleger. Einfache und klare Online-Produkte anzubieten ist Teil unserer Strategie, um Kunden dabei zu unterstützen, langfristig zu investieren und Vermögen aufzubauen.“

Über die neuen Depotmodelle der Easybank