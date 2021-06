ESG-Anlageplattform my-si spendet ein Drittel seiner Erlöse an nachhaltige Projekte

60 Prozent der Verbraucher würden nachhaltig investieren, wenn sie nur wüssten, wie. Das ergab eine Umfrage im Auftrag der ESG-Anlageplattform my-si. Das Unternehmen spendet ein Drittel seiner Erlöse an gemeinnützige Organisationen.

Fast zwei Drittel der deutschen Verbraucher möchten nachhaltig investieren. Das ergab eine Forsa-Umfrage unter 20- bis 59-jährigen Verbrauchern. Allerdings wissen 53 Prozent der Befragten demnach nicht, wie sie Geld nachhaltig anlegen können. Ein Drittel hält das Angebot an nachhaltigen Anlage-Möglichkeiten für zu kompliziert.

„Dass die Mehrheit von uns Verbrauchern nachhaltig zugunsten von sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz investieren würden, ist eine beachtliche Zahl, die Mut macht und ein deutliches Zeichen setzt, dass wir umdenken müssen“, sagt Alissa Böhm, Sustainable Impact Analystin bei der f-fex AG. Noch fehlt es jedoch an einheitlichen Kriterien, was genau nachhaltig ist, auch wenn seit dem 10. Märzlaut der EU-Offenlegungsverordnung Robo-Advisor und ETF-Emittenten nachweisen müssen, wie nachhaltig ihre Finanzprodukte sind. „Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, wenn auch ein kleiner“, sagt Alissa Böhm.